Wekelijkse klant graait drie keer geld uit kassa van kapper

Mechelen - Een klant heeft drie keer ongezien geld gestolen uit de kassa van een Mechels kapsalon waar ze wekelijks over de vloer kwam. Er hangt haar zes maanden effectief boven het hoofd.

De twee zaakvoerders van een Mechels kapsalon hadden een vermoeden dat er iemand met lange vingers in de kassa zat. Ze kregen na een tijd een vermoeden dat het om beklaagde G.V. zou kunnen gaan. V. was er een wekelijkse klant. De uitbaters plaatsten op vraag van de politie een camera. “Maar ze vergaten op de inschakelknop te drukken. De volgende keer hadden ze wel prijs. Op de beelden was te zien hoe V. naar de kassa graaide.

Toen de dievegge met de beelden werd geconfronteerd kon ze niet anders dan toegeven. De bestolen dames legden haar een schuldbekentenis voor ten belope van 2.500 euro, die ze heeft ondertekend. Maar ze zegt hooguit drie keer, alles samen 800 euro te hebben gestolen”, zegt de procureur, die zes maanden effectief en 600 euro boete vorderde. De advocaat van V., een moeder van drie kinderen, zegt dat V. zich schaamt en dat ze het geld van haar laatste diefstal zelfs op het graf van haar grootmoeder is gaan weggooien.

“Ik vraag een milde straf want mevrouw kampt ook met een psychisch probleem waar ze binnenkort voor opgenomen wordt”, zegt de advocaat.

Vonnis op 13 maart.