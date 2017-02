Valentijn in de kleuterklas: Roan en Emma beloven elkaar eeuwige trouw

Kontich - In het kleuterblok van BS De Schans in Kontich wordt de hele week rond het thema gevoelens gewerkt. Vandaag, op Valentijn, ‘trouwen’ Roan (4) en Emma (3,5).

Boos, blij, droevig, maar uiteraard ook verliefd. Al deze gevoelens worden besproken. De kleuters zullen gedichtjes en versjes horen maar vandaag op Valentijn vliegen de hartjes pas echt in de lucht. Om 9u begint het kleuterhuwelijk van Roan (4) en Emma (3,5), die samen in de eerste kleuterklas zitten bij juf Karin. De dresscode voor al hun klasgenootjes is rood en wit. Na het huwelijk is er ook een trouwfeest. Het hele project heet ‘love is in the air.’ Het is geen toeval dat Roan en Emma het uitverkoren bruidspaar vormen. Al van in het instapklasje bloeit er iets moois tussen de twee.

“Ze kunnen het heel goed met elkaar vinden”, vertelt juf Karin. “Ze houden elkaars handje vaak vast en Emma volgt Roan in de speelhoeken. Het is schattig om te zien, omdat ze ook allebei wat krulhaar hebben en ook wel een beetje op elkaar lijken. Het is precies alsof ze voor elkaar gemaakt zijn.”

Gisteren mochten beide kleuters al eens oefenen, met een romantisch mini-bruidskleed en Roan als een echte bruidegom met gel in zijn haar. (kma)