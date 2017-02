Inschrijvingen voor lagere en kleuterschool starten vandaag

Antwerpen - De aanmeldingsperiode voor ouders die hun kinderen willen inschrijven in een Antwerpse kleuter- of lagere school start vandaag om 9.30u en loopt nog tot 7 maart.

Ouders kunnen vanaf vandaag hun kind aanmelden in een Antwerpse kleuter- of lagere school. Dat kan rechtstreeks vanop de eigen computer thuis, ofwel met de hulp van een aantal begeleiders op verschillende locaties verspreid over de stad. Een overzicht van de aanmeldpunten vinden de ouders terug in de brochure die zij thuis ontvingen en op de website van ‘meldjeaan’.

De bedoeling van het online aanmeldsysteem is om alle beschikbare plaatsen eerlijk en transparant te verdelen. Net zoals de vorige jaren krijgen kinderen die al een broer of zus hebben op school, voorrang in diezelfde school. Ook kinderen van ouders die werken op een Antwerpse basisschool, krijgen voorrang. 4.106 kinderen zijn op die manier al aangemeld.

meldjeaan.antwerpen.be