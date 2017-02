Prijs Deurnes kasteel verlaagd van 5 naar 4,25 miljoen euro

Deurne - De provincie heeft de vraagprijs voor kasteel Sterckshof in Deurne verlaagd van 5 naar 4,25 miljoen euro. “Geïnteresseerden kijken de kat uit de boom”, klinkt het bij de provincie. “Daarom hebben we beslist om de markt een beetje aan te porren.”

Wie op Immoweb op zoek is naar een appartement of huis in Deurne, kan nu ook het kasteel Sterckshof in het lijstje met ‘koopjes’ terugvinden. Sinds kort staat het voormalige Zilvermuseum op de vastgoedwebsite. Het kasteel, dat sinds 2014 te koop staat, heeft nog steeds geen nieuwe eigenaar. Het Sterckshof stond al op FED-net, de website waar enkel publieke onroerende goederen te koop aangeboden worden.

FED-net werkt samen met verschillende makelaars, voor wie het opportuun leek om een breder publiek aan te spreken via Immoweb. “We willen het kasteel natuurlijk nog altijd verkocht krijgen”, zegt Willem Migom, woordvoerder van Luk Lemmens, gedeputeerde voor Cultuur. “Hoe meer mensen het zien, hoe beter. Er zijn de voorbije jaren verschillende geïnteresseerden gepasseerd, maar voorlopig kijken ze de kat uit de boom. Daarom hebben we beslist om de markt een beetje aan te porren. De vraagprijs wordt verlaagd van 5 miljoen euro naar de schattingsprijs van 4.250.000 euro. Gezien de zware kost van de noodzakelijke restauratie en renovatie willen we hiermee tegemoetkomen aan potentiële kopers.”

In mei vorig jaar werd er al 3 miljoen euro geboden, maar wie het bod uitbracht, is nog steeds niet bekend. De provincie liet toen ook al weten niet te zullen ingaan op het bod, dat twee miljoen onder de vraagprijs lag.