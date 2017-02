Daar zijn ze weer: De ‘Zonen van Van As’ terug op tv vanaf 26 februari

VTM gaat eindelijk door met De Zonen van Van As. Op zondag 26 februari begint het derde seizoen. “Deze zomer gaan de opnames voor de volgende reeks al van start”, zegt hoofdrolspeler Jaak Van Assche.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad. De laatste nieuwe aflevering van De Zonen van Van As, de serie rond het grondwerkenbedrijf Van As, werd al in 2014 uitgezonden. Wat u deze lente ziet werd anderhalf jaar geleden gefilmd. Jonas Van Geel heeft de reeks verlaten, al de rest is weer op post. Nieuwe nevenpersonages worden gespeeld door Vic De Wachter, Ludo Hoogmartens en Maaike Cafmeyer.

De Zonen van Van As, VTM, vanaf zondag 26 februari