Veertig vacatures bij Tabaknatie: kandidaten krijgen meteen contract op jobdag

De Antwerpse Tabaknatie drijft haar personeelsbestand fors op. Komend weekend organiseert zij een jobdag om veertig vacatures in te vullen, sommige zelfs onmiddellijk.

Het logistieke familiebedrijf kocht tien jaar geleden de resterende natiebazen uit en is sindsdien volledig in handen van de Wase familie Heyndrickx. In die jaren kende de groep ook een forse uitbreiding: vanuit de historische hoofdzetel aan de Van Den Wervestraat in Antwerpen verschoof de opslag vooral naar de Waaslandhaven. In totaal beschikt Tabaknatie nu in de haven over bijna zeventig hectare geklimatiseerde opslagloodsen waar vrijwel uitsluitend ruwe tabak uit heel de wereld wordt opgeslagen.

Onmiddellijk test met heftruck

“Elk jaar doen we aanwervingen”, zegt Joren Daenen van de personeelsdienst. “Maar nu zitten we echt met een grote groep vacatures. Daarom organiseren we zaterdag van 10 tot 14.30u een speciale jobdag in samenwerking met Randstad.” In die waaier gaat het om 23 verschillende functies, gaande van managers of IT-specialisten tot vrachtwagenchauffeurs en magazijnbedienden. “Die laatste functies zijn knelpuntberoepen. We organiseren de jobdag daarom in ons magazijn Argos in Verrebroek, op Kaai 1328. Dan krijgen de kandidaten niet alleen een zicht op onze activiteiten, maar kunnen ze ook een rijvaardigheidstest met heftruck afleggen. Wie slaagt voor de test en de sollicitatieprocedure, ontvangt mogelijk nog dezelfde dag een vast contract.”

Tabaknatie telt ongeveer 220 werknemers. Daarnaast heeft het ook havenarbeiders en logistieke dokwerkers in dienst, wat haar totale tewerkstelling in de haven op zo’n 400 werknemers brengt.

www.tabaknatie.be/nl/