“De levensloop van Khalid M. bewijst dat deradicaliseren wél kan”

Khalid M. (31) uit Antwerpen, topper in het zaalvoetbal én voormalig kopstuk van de extremistische islambeweging The Way of Life, is als enige van het ronselnetwerk ontsnapt aan een jarenlange gevangenisstraf. De rechtbank beloonde hem voor zijn inspanningen om komaf te maken met zijn radicale gedachtegoed.

“Eindelijk is er een uitspraak en kan ik dit hoofdstuk afsluiten. In mijn leven tellen voortaan slechts twee dingen: mijn gezin en mijn voetbalcarrière. De fouten uit het verleden liggen ver achter mij.”

De Antwerpse zaalvoetballer Khalid M. beseft dat de rechtbank hem een enorme kans gunt: als enige lid van het ronselnetwerk The Way of Life – de opvolger van Sharia4Belgium – kreeg hij een uitgestelde celstraf van vier jaar wegens poging tot deelname aan de activiteiten van de terroristische groepering. “Khalid M. bewijst dat deradicaliseren wél kan”, zegt de rechtbank.

Nochtans werd Khalid M. schuldig over de hele lijn geacht. Samen met bevriende aanhangers van Sharia4Belgium had hij begin 2014 deelgenomen aan radicale manifestaties in de Antwerpse straten. Daarna probeerde hij tot tweemaal toe in Syrië te geraken om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS). Telkens liep hij tegen de lamp.

“Maar nadien is hij op eigen houtje, achter de rug van zijn kameraden van The Way of Life, met een deradicaliseringstraject begonnen”, vertelt zijn advocaat Carl Slabbaert. “Na zijn vrijlating is Khalid zich volop op zijn zaalvoetbalcarrière gaan concentreren. Met succes, hij speelt nu op een hoog niveau bij een Antwerpse club en werd onlangs zelfs opgeroepen om voor de nationale ploeg te spelen.”