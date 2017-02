“Het leven is geen ponykamp”: dit onthou je uit de tweede aflevering van ‘De Mol’

Dat ‘De Mol’ geen spel voor doetjes is, werd tijdens de tweede aflevering nog eens bewezen. De achtergelaten Hans kreeg een tweede kans, en die laat tot hiertoe vooral een wrange nasmaak na, want niet hij, maar twee andere kandidaten moesten het spel verlaten. Daag, Jolien en Bouba. Wij serveren je enkele aanwijzingen die je best meeneemt na deze tweede aflevering en doen meteen een gok naar de saboteur.

Waar waren we gebleven? Na een zinderend begin met een afvalrace nog voor de wedstrijd begonnen was, vormden de kandidaten langzaam een hechte groep. Tot sympathieke Jessica als eerste het spel moest verlaten en de kijkers thuis al een glimp te zien kregen van Hans. Je weet wel, de arme stakker die in Deurne moest achterblijven omdat hij niet op de knop gedrukt had. Maar het leven is geen ponykamp natuurlijk, zou ook Bouba zeggen.

Pasvragen of geld? Was er tijdens de eerste aflevering nog discussie over drukken of niet-drukken, dan werd er nu hevig heen en weer gekibbeld over de keuze voor pasvragen of geld tijdens de eerste proef. Tijdens een busrit door Kaapstad was er meteen 6.000 euro te verdienen. Bouba en Sam én Annelies en Bertrand gingen voor de pasvragen. Wat zou een Mol doen? Pasvragen kiezen zodat er geen geld verdiend wordt of voor geld kiezen om geen argwaan te wekken en daarna doodleuk de bus missen. Opvallend: Marzena wilde aanvankelijk de pasvragen kiezen, maar ging mee in de keuze van Davey en Eline. Later aan tafel trok ’Marz’ het felst van leer tegen de groepen die toch voor pasvragen hadden gekozen. Marzena was ook degene die opperde dat de naam van het schip wel ergens anders zou staan toen Eline op de juiste weg bleek. Maar Eline zette door en vond ‘The Swallow of Londen’... of was het nu Davey? Hijzelf had het alvast zo begrepen.

Welkom Hans? Als Hans uiteindelijk meer vragen juist blijkt te hebben dan Jessica, is hij een definitief lid van de groep. Of hij zich welkom voelt in de groep is een ander paar mouwen. Wie zich nog schuldig voelde over het achterlaten in Deurne, heeft dat schuldgevoel ondertussen tussen het prachtige landschap van Afrika begraven. “Het is te laat”, “ik zou hem niet vertrouwen”, werd er al meteen geroepen toen geopperd werd dat Hans zou kunnen terugkeren. En toen de andere kandidaten hem op de bus zagen zitten, klonk er een collectieve zucht. “Arrividerci Hans, wie kiest dat nu als nummer?” Hans zelf dus, maar alleen als je op voorhand van een en ander op de hoogte bent misschien.

Slotvast? Tijdens de proef met de leeuwenkooi zat Robin te wachten tot iemand hem komt bevrijden. Blijkt alleen dat het hangslot waarmee zijn kooi vastgemaakt was, al die tijd gewoon los zat. Zowel Davey als nieuwkomer Hans hebben gemorreld aan het slot, geen van beide zag dat het los was. Of één van de twee wilde het niet zien.

Als een mol in een kooi De proef met de leeuwenkooi leende zich overigens uitstekend voor mollengedrag. Iedereen moest elkaar helpen, en kon dus ook kiezen om dat niet te doen. Dat leidde opnieuw tot irritatie bij Robin, waarop Davey en Hans leken te denken dat hij daar best goed zat in zijn kooi. Enkel Bouba was goed bij de pinken, maar die viel later af. De proef leek dan ook gedoemd om te mislukken... tot Bertrand besliste dat hij zich niet de les zou laten spellen door een vorte aap en vooral tot Robin opperde om misschien eens met een draad te vissen naar het balletje waar al liters melk voor gemolken was: 3.000 euro binnen. Robin lijkt niet de mol, maar de fanatieke winnaar te worden.

Valse mol? Annelies, Eline en Sam werden uitverkoren als beste stemmen voor de koorproef. Bij Sam zeer terecht, zo bleek, want hij liet zich als volleerde zanger gaan en viel voor geen enkel jurylid uit de toon: 1.500 euro verdiend. Annelies daarentegen liet zich twee keer opmerken door de jury en koste de groep zo 1.000 euro. Ze was nochtans op voorhand al bang dat ze haar tekst zou vergeten, maar liet zich toch voor 1.000 euro vastpinnen. Mollengedrag? Of een foute gok?

En de mol is... Hoewel Annelies dan wel geen toon kan houden, bleef ze vandaag meer dan vorige week uit mijn mollenradar. Hans krijgt het voordeel van de twijfel, omdat hij -laten we eerlijk zijn- zijn plekje in de groep nog wat aan het zoeken is. Marzena blijft in het achterhoofd, maar Davey, die had het losse hangslot moeten zien.