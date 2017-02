Bende steelt duur gereedschap

Putte / Berlaar - Dieven hebben alweer ingebroken in enkele bestelwagens, deze keer in Putte. Ze sloegen onder meer toe in de bestelwagen van Tim Verschooten en roofden er voor meer dan 6.000 euro aan gereedschap uit.

Tim Verschooten uit Berlaar voert karweiwerken in de bouw uit en is ook gespecialiseerd in tuinaanleg. Voor zijn beroep heeft de man heel wat materieel in zijn bestelwagen liggen.

“Afgelopen weekend had ik mijn bestelwagen uitgeleend aan mijn broer in Putte, voor een verhuizing”, begint Tim zijn verhaal. “Mijn broer had de bestelwagen op de kleine parking naast het bedrijf Van Woensel, op de Waversesteenweg in Putte, geparkeerd. Maar in de loop van zondag werd vastgesteld dat er in de bestelwagen was ingebroken. “Er is heel wat gereedschap uit gestolen: vijsmachines, een slijpschijf en perstangen. Goed voor een buit van meer dan zesduizend euro.”

Aanvankelijk was het niet duidelijk hoe de dieven in de bestelwagen zijn binnengeraakt. “Er was geen raam kapotgeslagen en de sloten leken niet geforceerd. Eerst dacht ik nog dat mijn broer de zijdeur niet goed had afgesloten en dat ze zo waren binnengedrongen. Maar mijn broer verzekerde me dat hij tot drie keer toe heeft gecontroleerd dat alles wel goed op slot was.”

Het was louter toevallig dat Tim alsnog merkte hoe de daders in zijn bestelwagen zijn geraakt. “Ik zag ineens dat er een klein gaatje was onder het slot van de achterdeur van de bestelwagen. Een gaatje dat ofwel met een kleine schroevendraaier of met een klein boortje was geboord. En zo hebben ze het slot kunnen openen.”

Voor de aannemer betekent de inbraak in zijn bestelwagen wel een flinke streep door de rekening. “Het is financieel een zware investering om alles opnieuw te moeten aankopen. Daarom leen ik nu materiaal om de werken bij mijn klanten toch te kunnen uitvoeren.”