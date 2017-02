Essen - De 45-jarige Tom Decker stierf vorige week in zijn geliefde Alanya in Turkije. Een dubbele longontsteking, hart- en nierfalen werden hem fataal.

Tom wordt door zijn vrienden over zowat heel de wereld gemist. Van China tot Zweden en natuurlijk ook in zijn geboortedorp ­Essen. Vandaag, op Valentijnsdag, zou Tom 46 jaar geworden zijn. Een onschuldige verkoudheid broeide uit tot een dubbel longontsteking. Die zorgde voor infecties op zijn nieren en lever, gevolgd door een hartstilstand. Toms ouders reisden naar Turkije af en waren nog op tijd om afscheid te nemen van hun zoon.

“Tom was een zondagskind”, vertelt vader Frans Deckers. “Hij was enig kind. Wie Tom kende, wist meteen dat je er een goede vriend aan overhield. Kapsones had hij niet, hij hield van de mensen en de mensen van hem. Tom is altijd een globetrotter geweest. Als kleine jongen pakte hij al geregeld zijn koffertje in om samen met mij op reis te gaan. Later ging hij mee op zakenreis. Door de jaren heen heeft hij zowat heel Europa gezien.”

Ook Australië, ­Maleisië, Canada en Amerika waren Tom niet vreemd. Hij heeft vijf jaar in China gewoond en woonde nu twaalf jaar in Turkije. Vooral de solidariteit onder de bevolking charmeerde Tom. “Toeristen vonden hun weg naar Tom, maar hij stond voor iedereen klaar”, weet Frans.

Door het reizen zat studeren er voor Tom niet echt in. Toch vond hij zijn weg in het leven. In Turkije was hij mede-eigenaar van een restaurant en werkte hij voor een vastgoedmakelaar. Hij had er zijn eigen appartement en een vriendin. Haar dochter beschouwde hij als een eigen kind. “Geld zei hem niet veel. Het waren vooral de mensen waar hij van hield. Rang, stand en ras speelden voor hem geen rol. Daarom had hij vrienden over heel de wereld.”

Steun van over hele wereld

Zaterdag werd Tom begraven. “Als ouders zijn we ontroerd door de vele steunbetuigingen die we van over heel de wereld krijgen”, zegt vader Frans. “Op een van zijn reizen zei Tom mij: 'Pa, als ik ergens, in welk land dan ook, kom te overlijden dan wil ik in dat land begraven worden. Van daaruit vertrek ik dan naar mijn eindbestemming.' Als ouders hebben we even getwijfeld, maar het was zijn laatste wens en dus hebben we in Turkije een prachtige uitvaartplechtigheid gehad. Het was bijzonder ontroerend. Het was ook onvoorstelbaar dat je mensen van andere culturen en religies ziet meeleven. Dat onze zoon geliefd was, wisten we. Maar dat vrienden van over heel de wereld naar Alanya zijn afgereisd om samen met ons afscheid te nemen, is niet te vatten. We zijn fier op onze zoon.”