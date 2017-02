Eric Vlaisloir biedt studiotijd aan jonge muzikanten

Lier / Mortsel - Gewezen gitarist en frontman van coverband DiG-iT!, Eric Vlaisloir uit Mortsel, stelt zijn muziekstudio Vlasi Live in Lier gratis ter beschikking aan jonge, talentvolle muzikanten om er een professionele demo op te nemen. “Er moet wel een match zijn”, stelt de vijftigjarige muziekfanaat.

De Vlasi Live Studio van Eric Vlaisloir is ondergebracht in het Abarth Works Automuseum in de Industriestraat in Lier. “Een ongewone, maar fantastische locatie om bezig te zijn met muziek”, vindt Vlaisloir, die ruim vijf jaar het gezicht was van covergroep DiG-iT!. “Met deze band stonden we geregeld op kleine festivals.”

Omdat de roep om verder te gaan als producer steeds luider werd, hing hij zijn gitaar aan de wilgen en kroop hij achter de knoppen in zijn studio. “Ik ben een kind van de jaren tachtig. Bands al U2 en The Cure draag ik in mijn hart. Het is dan ook logisch dan hun geluid doorsijpelt in mijn opnames.”

Iedere jonge, gedreven en ambitieuze band kan bij hem terecht voor een professionele opname van een demo. De studio van Vlaisloir oogt behoorlijk indrukwekkend. “Toch investeer ik nog in extra apparatuur. Al kan je mijn studio niet vergelijken met een grote professionele opnamestudio, toch durf ik te beweren dat een opname in mijn Vlasi Live Studio deftig klinkt.”