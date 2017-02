De Wever haalt hard uit naar Groen: “Dit maakt de politiek kapot”

N-VA-voorzitter Bart de Wever heeft in de nasleep van de PubliPart-affaire op in Terzake hard uitgehaald naar Groen en fractieleider Kristof Calvo. Hij meent dat zij een Gents probleem ‘importeren’ en verdedigde partijgenoot Koen Kennis die ruim 7.000 euro netto per jaar verdient.

“Het valt mij op op dat ieder keer als Gent in de problemen zit met schandalen, het de Groen-fractie is die de aandacht afleidt naar Antwerpen”, stelde de N-VA- voorzitter in Terzake. Hij meent dat fractieleider Kristof Calvo, in de nasleep van de PubliPart-affaire, appelen met peren vergelijkt door de veertig mandaten van Koen Kennis op één lijn te zetten met een “beleggingsclub”. “De idee van ‘het is allemaal poenschepperij en ze doen er niets voor’ is niet juist”, aldus De Wever.

“Ik vind dit een vorm van stielbederf, als je gaat roepen naar de wedde van politicus en je roept ‘schandaal’ dan ga je altijd gelijk krijgen. Dan start er een race to the bottom. De vraag is waar die eindigt. Mensen zullen waarschijnlijk pas tevreden zijn als je het helemaal gratis doet zoals in de 19de eeuw.”

De N-VA-voorzitter pikt de kritiek van Calvo niet en gaat zelfs een stap verder: “Mensen zoals Calvo, zoals Groen tekeer gaat: dat maakt de politiek kapot.”

Ook vindt hij de verloning van Kennis, ruim 7.000 euro per maand, billijk.“Dat lijken bedragen die flink zijn maar als je gaat vergelijken met de bedragen die de private sector betaalt voor dit genre beheer is dit eerder bescheiden.” Hij erkent wel dat er sprake is van een historische wildgroei aan intercommunales en pleit voor transparantie. “Zijn er wantoestanden? Ja die zijn er zeer zeker. Moet er gesaneerd worden in de intercommunales? Absoluut, maar niet alles is een schandaal en niet alles wat politici doen moet onbezoldigd zijn. Sommige mensen, geloof het of niet, zijn ook wel echt bekwaam om bedrijfsbeheer te doen vanuit de politiek en daar mag een vergoeding tegenover staan, maar dat moet transparant.