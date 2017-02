Esvik huldigt viskampioenen

Essen - De Essense zoutwatervisclub Esvik bestaat reeds 55 jaar. Negen keer per jaar maken de leden een vistocht op de Oosterschelde, vlakbij de Zeelandbrug. Afgelopen weekend werden de kampioenen gehuldigd.

Met de vissersboot ‘Desire’ van visser Joop Soetewey gaan de vissers het water op. “Joop is een geweldige schipper met een geweldig boot die alle comfort biedt voor de hedendaagse visser”, zegt voorzitter GuidoMathijssen Guido. “Joop en zijn echtgenoot verwennen ons ook graag met hapjes en drankjes. Het zijn dus uitstapjes die onze leden zeer waarderen. Naast onze visuitstapjes nemen we ook deel aan het jaarlijkse rookviskampioenschap van visclub De Knorhaan.

De prijsuitreiking van de kampioenen gaat ieder jaar in februari door in clubhuis het Volkshuis in Essen”, zegt Mathijssen. “Het resultaat wordt berekend op het aantal behaalde punten gedurende alle visuitstappen. De zes beste uitslagen tellen mee voor het kampioenschap. Zo komen we tot een eindresultaat en een uiteindelijke top 3. Visser Lu Claessens heeft een geweldig visseizoen achter de rug. Zelfs al had hij de laatste wedstrijd niet actief deelgenomen, dan nog zou hij als winnaar uit de bus zijn gekomen. De jaarkampioen krijgt een wisselbeker. Wie drie keer na elkaar de beker wint, mag hem uiteindelijk ook voor altijd houden.”

De tweede plaats ging naar Jan Laenen. Guido Mathijssen mocht de derde prijs in ontvangst nemen.

Info: facebookpagina Esvik.