Veertiger vertrekt thuis met auto en laat dan niets meer van zich horen

Balen - De politie en het parket zijn op zoek naar de 44-jarige Jochen Swerts uit Balen. De man verliet op maandag 13 februari 2017 rond 13 uur zijn woning, sindsdien ontbreekt elk spoor.

Swerts vertrok met zijn grijs-blauwe Opel Insigna, met nummerplaat 1-NPU-682.

De man is sportief gebouwd en 1m85 groot. Hij heeft zwart haar en tatoeages op beide armen.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte vest met rode bies, een grijs-zwarte jeansbroek, een grijze pull met kap, een zwarte pet en grijs-gele sportschoenen.

Wie meer informatie heeft over de vermissing van Jochen Swerts, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.