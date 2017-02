VIDEO. Chauffeur rijdt zich vast en vernielt wagen in ongelooflijk manoeuvre

Op het internet zijn maandag ongelooflijke beelden opgedoken uit de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem. Een automobilist had er zich vastgereden tussen een muur en paaltjes aan de kant van de weg.

Hoe de autobestuurder in de benarde situatie terechtgekomen was, is nog onduidelijk. Maar volgens getuigen moest hij maar liefst vijftien minuten manoeuvreren om er uit te geraken.

Daarbij liep de auto aanzienlijke schade op. Naar verluidt moesten zeker de deuren, de wielen en de velgen vervangen worden. Benieuwd of de verzekering zal tussenkomen...