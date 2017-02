Dit zijn de mooiste bestemmingen voor een huwelijksaanzoek

Vergeet een knieval onder de Eiffeltoren in Parijs of in het romantische Rome: Abbie Kozolchyk, schrijfster van een nieuw boek van National Geographic ‘The World’s Most Romantic Destinations’, zet negen originele en prachtige plaatsen voor een huwelijksaanzoek op een rij.

Onder het noorderlicht in Zweeds Lapland

Ijskoud, maar zo romantisch. Na het aanzoek kan je eventueel een bezoekje brengen aan het beroemde ijshotel. Of wat dacht je ervan om als verloofd paar een tocht te maken met sledehonden?

Foto: Shutterstock

Op een zandbank op de Filipijnen

De Filipijnse archipel Palawan bestaat uit zo’n tweeduizend eilanden en heeft een aantal van de beste stranden ter wereld. Logeer op Lagen Island, waar hotels op palen gebouwd werden tussen de kalkstenen kliffen. Van hieruit kun je met een bootje naar een afgelegen zandbank.

Foto: Shutterstock

Onder een regenboog onder de Victoria Falls in Zambia

Aan dit aanzoek gaat een zorgvuldige timing vooraf, want de grote regenboog zie je alleen bij volle maan. Slaap je in de Tongabezi Lodge, dan krijg je informatie over de momenten wanneer de regenboog precies te zien zal zijn.

Foto: Shutterstock

In een oud klooster aan de Italiaanse Rivièra

Mag het wat kosten? Boek een overnachting in het vijfsterrenhotel Splendido in Portofino en laat je door het personeel begeleiden naar het kleine stukje kiezelstrand aan de voorkant van San Fruttuoso, een benedictijner abdij. Weetje: George Clooney kent dit magische plekje ook.

Foto: Shutterstock

In een luchtballon over het Rode Centrum in Centraal-Australië

Dit gebied heeft zijn naam te danken aan de rode kleur van het landschap. Bewonder het vanuit de lucht tijdens een ballonvaart en doe het aanzoek niet voor maar boven de legendarische Ayer’s Rock of een andere leuke plek.

Foto: Shutterstock

Voor de oude stad van het Kroatische Dubrovnik

De schrijfster vindt Dubrovnik waanzinnig romantisch. Vanuit Villa Orsula, een oud landhuis, heb je een adembenemend uitzicht over de stad. Extraatje voor ‘Game of Thrones’-fans: de populaire HBO-reeks is hier opgenomen.

Foto: Shutterstock

Met zicht op de Indische Taj Mahal in de maneschijn

Volgens Kozolchyk adviseren experten meestal een bezoek aan de Taj Mahal bij zonsopgang, maar ’s avonds ervaar je een extra romantische sfeer. Boek een bezoek bij volle maan, dan ziet de trekpleister er zo mooi uit dat je denkt dat je droomt.

Foto: Shutterstock

Met zicht op Machu Picchu

De conciërge van het Machu Picchu Pueblo Hotel kan je vertellen hoe je Huayna Picchu kan bereiken, de hoge piek die je ziet op elke foto van de iconische trekpleister. Een aanzoek on top of the world - wie zegt daar neen tegen?

Foto: Shutterstock

Boven het Caribische eiland Saint-Barthélemy

Bang dat je niet uit je woorden zal raken? Breng de plaatselijke beach ambassadors van Flamands Beach op de hoogte van je plannen. Ze zullen een romantische boodschap in het zand schrijven die jij en je aanstaande kunnen zien tijdens een helikoptervlucht. Na de landing kan je romantisch dineren op het strand en wordt jullie verloving gevierd met vuurwerk.

Foto: Shutterstock

Meer inspiratie nodig? Bestel het reisboek via dezelink.