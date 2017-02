Teruggekeerde Syriëstrijder riskeert drie jaar cel

Borgerhout - De federale procureur heeft drie jaar cel met uitstel gevorderd voor Bilal E.A., die vervolgd wordt voor zijn deelname aan de activiteiten van Majlis Shura Al Mujahidin. De man bracht twee maanden bij die terroristische groepering door in Syrië en keerde daarna terug naar ons land.

Volgens Bilal E.A. begonnen zijn problemen in september 2012. Hij wilde toen een braderij in het Antwerpse Borgerhout bezoeken, maar werd daar samen met leden van Sharia4Belgium in de boeien geslagen, nadat een betoging tegen de anti-islamfilm ‘Innocence of Muslims’ compleet uit de hand was gelopen.

De beklaagde had daarna het gevoel dat hem veel onrecht was aangedaan. Daar maakte Noureddine A., één van de leidende figuren van Sharia4Belgium, handig gebruik van. Toen Majlis Shura Al Mujahidin. even later naar Syrië vertrok, porde hij Bilal E.A. aan om ook af te reizen. De beklaagde vertrok in maart 2013, samen met Ahmed D., een andere leidende figuur binnen Sharia4Belgium. Ze sloten zich in Syrië aan bij Majlis Shura Al Mujahidin, een terroristische groepering.

Bilal E.A. verbleef in een villa nabij de stad Aleppo, waar hij onder meer in contact kwam met Jejoen Bontinck. Hij volgde er Koranlessen en leerde er schieten. Daarna werd hij naar een trainingskamp gestuurd, maar daar heerste volgens hem veel wantrouwen. Volgens de beklaagde was dat niet zijn ding, omdat hij dacht dat hij in Syrië mensen ging helpen. In mei 2013 keerde hij dan ook terug naar België.

De beklaagde legde bekentenissen af en werd uiteindelijk vrijgelaten onder voorwaarden, waar hij zich ook aan hield. De federale procureur vorderde een celstraf met uitstel, gekoppeld aan de voorwaarde dat hij geen contact meer zou hebben met het gewelddadige jihadistische milieu. Volgens zijn advocaat heeft hij sindsdien afstand genomen van dat milieu en is hij gederadicaliseerd.

Het vonnis volgt op 13 maart.