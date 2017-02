“Station Herentals moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers”

Herentals - N-VA parlementslid Yoleen Van Camp vraagt een betere doorgang voor rolstoelgebruikers in het station van Herentals. Op dit moment kunnen andersvaliden enkel onder begeleiding van een NMBS-medewerker de sporen oversteken.

Wie in station Herentals op sporen 2, 3 of 4 de trein wil nemen, moet noodgedwongen ondergronds de trappen nemen. Voor mensen met rolstoelen, buggy’s of (zware) bagage vormt dit een vervelend obstakel. Omzeilen kan alleen onder begeleiding van een NMBS-medewerker. Niet klantvriendelijk en onveilig, oordeelt federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA). De Herentalse kaartte het probleem aan bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR) en stelt een eenvoudige en goedkope tussenoplossing voor, in afwachting van de renovatie van station Herentals.

“Op een deel van de trappen kan een helling verwezenlijkt worden. Op die manier kunnen mensen met hun zware bagage via de helling vlot naar boven en beneden en kunnen ook mensen met buggy’s en rolstoelen vlot naar de juiste perrons. De gevaarlijke bovengrondse overgang wordt dan overbodig. Hoger gebruiksgemak voor onze pendelaars, veiliger en ontlasting van NMBS-personeel”, aldus Van Camp, die de oplossing voorlegt aan minister Bellot en aan de NMBS en Infrabel.