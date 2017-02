E17 tijdlang gedeeltelijk versperd na verlies van slachtafval

Op de E17 richting Antwerpen heeft een vrachtwagen rond 15 uur in Zwijndrecht een deel van zijn lading verloren. Het ging om slachtafval wat erg moeilijk was om snel op te kuisen.

“Vieze boel op E17 naar Antwerpen”, zei Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “De vrachtwagen verloor een deel van de lading slachtafval met een rode smurrie op het wegdek als gevolg. De brandweer was bijzonder snel ter plaatse, maar de ervaring wijst uit dat het opkuisen van slachtafval een hardnekkig werk is. De brandweer moest rond 15.40 uur ook speciaal materiaal laten aanrukken om het wegdek schoon te maken, dus de hinder is zeker nog niet voorbij.”

De chauffeur reed na het ladingverlies verder, mogelijk zonder te weten wat er gebeurd was. Het wegdek was een tijdlang gedeeltelijk versperd. Sinds 17.45 uur is de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.

Video: BFM

#E17 Lading verlies thv Zwijndrecht → Antwerpen, 3 rijstroken versperd. Routeadvies: https://t.co/ZYKANQM4Um — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 13 februari 2017

Op de E313 in de richting van Hasselt was ter hoogte van Parking Ranst een kop-staartaanrijding ontstaan tussen drie voertuigen. De rijbaan is sinds 18 uur opnieuw vrijgemaakt.