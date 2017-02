Broer Shashia op wake: “Ik voel me leeg”

Heist-op-den-Berg / Antwerpen 2060 - Honderden mensen kwamen zondagavond samen aan binnenspeeltuin De Monty in Heist-op-den-Berg. Daar werkte de 20-jarige Shashia Moreau die vorige week vermoord werd teruggevonden in de Van Stralenstraat in Antwerpen. ATV sprak er met de broer van Shashia die diep geraakt was door de wake voor zijn zus. “Ik hoop dat ze dit kan ervaren, waar ze ook is.”

Er werden tientallen kaarsjes aangestoken en ook bloemen en knuffelbeertjes neergelegd aan de binnenspeeltuin. Wie wou kon ook een rouwregister tekenen. “Dit is zeer pakkend”, zei een vriend van Shashia. “Ze dacht altijd dat ze een underdog was. Dan is het wel mooi dat zoveel mensen hun respect tonen.”

Ook de broer van Sashia,Shaquille Moreau, was aanwezig op de wake. “Dit doet deugd”, zei hij. “ Mijn zus voelde zich vaak alleen en als je dan dit ziet, had ze zich nooit zo alleen gevoeld. Ik hoop dat ze, waar ze ook is (kijkt naar de hemel, red.), dit kan ervaren. Ik zou heel kwaad kunnen zijn over wat er gebeurd is, maar daar krijg ik mijn zus niet voor terug. Ik ben diep geraakt, dat wel. Ik voel me vooral leeg.”