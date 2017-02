Dit weekend in CittA Kempen: de wonderjaren van Rik Torfs

Dit weekend in CittA Kempen, het gratis magazine bij Gazet van Antwerpen:

Leuven. Dat is de stad waar iedereen aan denkt als je Rik Torfs zegt, maar Torfs is een echte Kempenzoon. Ergens tussen ­Turnhout, Geel, Herentals, Vorselaar en Heist-op-den-Berg speelden de wonder­jaren van de rector van KU Leuven zich af. “Je kan het misschien moeilijk geloven, maar ­eigenlijk was ik een schuchtere jongen.”

De Herenthoutse sterren die vieren carnaval. Zo luidt de eerste regel van de officiële stoethymne. Binnenkort weerklinkt deze carnavalskraker in het stoetersdorp weer uit honderden - dorstige - kelen. Als de regen van confetti weer gaat liggen en ­menig carnavalist zijn roes uitslaapt, ont­waken André Cambré (79) en Jan De Preter (36). Deze Herenthoutse ­sterren archiveren carnaval.

Wij zeggen ‘Williams-zussen’ en u denkt onmiddellijk aan tennis. Wedden? Wel, wij verwachten dat het met de Geelse ­Gilis-zussen en squash net zo zal gaan. De Belgische titel houden Nele (21) en Tinne (19) sinds 2013 binnen de familie. En ook hun internationale squashcarrière komt ­stilaan op kruissnelheid. Hoog tijd voor een dubbelspel! Pardon, dubbelgesprek.