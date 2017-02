Flirtend koppel slechtvalken gespot aan kerktoren Koxplein: “En nu duimen voor een nest”

Borgerhout - De kans bestaat dat Borgerhout in maart een babyborrel kan geven voor enkele jonge slechtvalken. Aan het Koxplein, waar in de zomer een broedkast is geplaatst, is een koppel flirtende slechtvalken gespot. “En nu maar hopen op een nest”, zegt Joris Van Reusel van Natuurpunt, die het vrouwtje bij de inspectie van haar broedplaats kon fotograferen en filmen.

In september zijn in Borgerhout twee broedkasten voor slechtvalken geplaatst. Een aan de Peperbus, de Sint-Janskerk in de Mattheusstraat, en een aan de kerk van de Heilige Familie aan het Koxplein. “Nadat ...