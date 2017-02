Arenbergschouwburg kreeg vorig jaar 20.000 meer bezoekers over de vloer

Antwerpen -

De Arenbergschouwburg van de provincie Antwerpen heeft in 2016 in totaal 82.651 betalende bezoekers over de vloer gekregen. Dat zijn er zowat 20.000 meer dan het jaar voordien, of een stijging met 30 procent. Volgens het theatercomplex is het succes vooral te danken aan “een breed en kwalitatief aanbod van gevestigde waarden in combinatie met gedurfde keuzes voor jonge makers”.