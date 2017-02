Deze wereldsterren wagen zich aan ritje in eerste seizoen ‘Carpool Karaoke: The Series’

‘Carpool Karaoke’ is al een paar jaar een enorme hit op het internet, maar binnenkort komt er ook een volwaardige serie van het format. Om een tipje van de sluier op te lichten, werd tijdens de afgelopen Grammy Awards alvast een eerste trailer getoond. En daarbij werd al meteen duidelijk dat niet alleen James Corden achter het stuur zal zitten.

De presentator van ‘The Late Late Show’ zal regelmatig plaatsmaken voor enkele opvallende duo’s. Zo zien we bijvoorbeeld worstelaar John Cena met basketballer Shaquille O’Neal in de wagen zitten. Ook Metallica, Will Smith, Ariana Grande en John Legend passeren de revue. Het populaire segment van Corden in zijn talkshow blijft wel zoals het oorspronkelijk was.

De serie zal in totaal zestien afleveringen tellen van een halfuur die enkel beschikbaar zijn voor abonnees van Apple Music. Wanneer de reeks van start gaat, is nog niet geweten.