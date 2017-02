Kate Middleton gaat met alle aandacht lopen op BAFTA's

Terwijl het in Los Angeles verzamelen geblazen was voor muzikanten van allerlei pluimage, kwam het kruim van de acteurswereld afgezakt naar Londen voor de uitreiking van de BAFTA's, de Britse filmprijzen die al voor de 70ste keer werden uitgereikt. Opvallend genoeg was het geen actrice die met alle aandacht ging lopen, maar wel Kate Middleton.

Of het zo bedoeld was, is nog maar de vraag, maar alle ogen waren in elk geval op Kate Middleton en prins William gericht op de rode loper van de BAFTA's. Het koninklijke paar kwam als laatste en rijkelijk te laat aan op het evenement, hoewel de afstand van hun residentie Kensington Palace naar de Royal Albert Hall slechts een autoritje verwijderd is.

De Duchess kwam dan ook met rood aangelopen wangen de loper opgewandeld. William moest eenmaal in de zaal zelfs nog even zijn strikje weer in orde brengen. Kate koos voor een jurk met bloemen van het label van Alexander McQueen. Ze droeg daarbij een opvallend paar oorringen en een eenvoudige, zwarte clutch.

Voordien vreesden de organisatoren blijkbaar een beetje dat Kate met alle aandacht zou gaan lopen in plaats van de acteurs en de actrices die er in de bloemetjes werden gezet. Hoewel ze vrij sober gekleed was, werd hun vrees niettemin toch een beetje realiteit.