“Extra verkeersdrukte tijdens krokusvakantie zal voor ergernis zorgen”

De jaarlijkse uittocht naar de skigebieden in de krokusvakantie belooft voor meer verkeersdrukte te zorgen dan andere jaren, waarschuwt verkeerspsycholoog en mobiliteitsexpert Jos Vrieling van Arcadis. “De krokusvakantie valt dit jaar samen met vakanties in veel andere Europese landen.”

Vries heeft goede raad in petto voor vakantiegangers die stressvrij en zonder al te veel vermoeidheid aan hun vakantie willen kunnen beginnen. “Laat je werk thuis (tegenwoordig geen evidentie meer) en rust uit voor je vertrekt. Schep de juiste verwachting van je traject: ga na of er werken of versperringen zijn (bv. bergpassen die sluiten bij sneeuwval). Wees je er ook van bewust dat in andere landen andere regels gelden en er een andere “rijcultuur” of rijstijl gehanteerd wordt. Blijf jezelf ook onderweg informeren. Luister naar de radio of gebruik Twitter of verkeers-app Waze”, klinkt het.

“Veiligere reis”

“Deze adviezen zorgen in de eerste plaats voor een veiligere reis. Maar het is voor jezelf ook gewoon aangenamer om grote ergernis te vermijden: als je weet dat je files kan verwachten bij grenscontroles of wegwerkzaamheden, is de hinder draaglijker. Niet weten waarom je in de file staat is een kwartier acceptabel, maar niet voor 2 uur.”