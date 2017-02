Verliest Rupel Boom wedstrijd na 3-0 voorsprong door lichtpanne?

Boom - Frustratie alom bij Rupel Boom zaterdag. De Steenbakkers zagen een zekere zege tegen FC Duffel door de vingers glippen door omstandigheden waar ze zelf geen vat op hadden. “De enige correcte oplossing is dat de tweede helft wordt gespeeld en dat we die 3-0 van de eerste helft behouden”, vindt Urbain Spaenhoven.

“Het stond nog voor de rust 3-0 en dat hadden we echt niet meer uit handen gegeven”, beseft ook de Boomse hoofdtrainer Urbain Spaenhoven. “Uiteraard ben je dan enorm teleurgesteld. Zeker omdat de match perfect had kunnen verdergezet worden. Het terrein van Rupel Boom is enkele jaren terug nog gekeurd voor tweede klasse. Met de drie overblijvende lichtmasten zag je nog meer dan voldoende. Op Zwarte Leeuw en Sint-Lenaarts heb je veel minder lichtsterkte wanneer alle lampen branden dan bij ons met drie. En dan zwijg ik nog over al die Waalse ploegen. Op Ciney heb je bij manier van spreken een zaklamp nodig en die spelen altijd op zaterdagavond. Wat me vooral stoort, is dat zowel de ref als de trainers van Duffel gerust verder wilden spelen. Geen verwijt naar de scheidsrechter want die man zag ook wel in dat er perfect kon gevoetbald worden. Maar één van zijn lijnrechters had er duidelijk geen zin meer in. Raoul Peeters en Marc Ghys stelden zich ook zeer sportief op. Die mensen beseften ook wel het absurde van de situatie.”

Kastje naar de muur

Moet Rupel Boom nu een forfaitnederlaag vrezen? “Daar weiger ik aan te denken. Zelfs het opnieuw spelen van de wedstrijd zou een foute beslissing zijn”, vindt Spaenhoven resoluut. “De enige correcte oplossing is dat de tweede helft wordt gespeeld en dat we die 3-0 van de eerste helft behouden. Dit was één van onze beste matchen van het seizoen. Duffel heeft de voorbije weken sterke prestaties geleverd tegen ploegen als Bocholt, Thes, Hoogstraten en Hades. Als je zo’n ploeg van het kastje naar de muur speelt en 3-0 voor staat na veertig minuten, verdien je gewoon de drie punten.”