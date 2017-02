Verdachte John V. wijzigt verklaring: “Shashia wel gezien”

Antwerpen 2060 / Heist-op-den-Berg - John V. (25), de Antwerpenaar bij wie vorige week het lichaam van Shashia Moreau (20) werd opgegraven, heeft aan de speurders toegegeven dat hij Shashia vorige week heeft ontmoet. Maar dat hij haar heeft vermoord en begraven in zijn tuin, daar zegt hij zich niets van te herinneren.

De 25-jarige John V. werd donderdagmiddag opgepakt in de Van Stralenstraat op verdenking van de moord op Shashia ­Moreau.

“Hij heeft zijn verklaring inderdaad gewijzigd”, zegt zijn advocaat Nick Heijnen, die John V. zaterdag bezocht in de gevangenis. “Mijn cliënt zegt nu dat het slachtoffer bij hem geweest is, terwijl hij eerst verklaarde dat ze niet was komen opdagen.” Het zou kunnen wijzen op het begin van een bekentenis. Maar dat wil de advocaat niet gezegd hebben.

Bloedvlek

Het Antwerpse parket heeft nog geen duidelijkheid kunnen geven over de manier waarop ­Shashia Moreau om het leven werd gebracht. Het meisje werd naar alle waarschijnlijkheid gewurgd of verstikt, want het staat zo goed als vast dat er geen steek- of schotwonden werden aangetroffen. De speurders troffen in het appartement van verdachte John V. wel een bloedvlek aan op het tapijt. De mogelijkheid bestaat dat het slachtoffer tijdens een schermutseling een bloedneus heeft gekregen.

Of John V. de jonge vrouw doelbewust naar Antwerpen heeft gelokt om haar te vermoorden, moet nog worden onderzocht. De speurders houden er rekening mee dat John V. tijdens de ontmoeting seksuele avances heeft gemaakt en dat hij door Shashia Moreau is afgewezen. Zijn dan de stoppen bij hem doorgeslagen en heeft hij het slachtoffer vervolgens in een vlaag van woede om het leven gebracht?

Het Antwerpse gerecht laat ook onderzoeken of er seksueel contact is geweest tussen de verdachte en het slachtoffer, maar de resultaten worden pas in de loop van volgende week verwacht. John V. verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Antwerpen. Die zal moeten beslissen of de man langer in voorhechtenis moet blijven.