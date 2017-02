Ontvoering West-Vlaamse Davine in Australië opgelost dankzij geniale ingeving Belgische agent

Kortrijk - Een politiezaak oplossen op 16.000 kilometer van hier. Door een geweldige ingeving lukte dat een Belgische agent uit Kortrijk. Hij zorgde ervoor dat de West-Vlaamse Davine A. gered werd uit handen van een Australiër die haar al dagen gegijzeld hield.

De vrouw uit het West-Vlaamse Heule bij Kortrijk was op rondreis door Australië, toen ze op 9 februari in de handen viel van een man in het gehuchtje Meningie, op 150 kilometer van de grootstad Adelaide. Het meisje had op een lokale website een advertentie geplaatst waarin ze een weekje werk aanbood in een fruitplukkerij, om wat vakantiegeld te verdienen. De man uit Meningie reageerde. Ze kon er aan de slag. Hij zou haar opwachten aan de bushalte.

Maar toen ze arriveerde op de hoeve werd het meisje overmeesterd, gevangengezet en verkracht. Toch slaagde ze erin vanop een computer van haar aanrander een wanhopig privébericht via Facebook te versturen naar een vriendin in België. “Daarin vertelde ze dat ze ontvoerd was en dringend hulp nodig had. En dat het zeker geen grap was”, zegt haar papa, zelf ook politieman.

‘Silent message’

De vriendin ging met het bericht meteen naar de politie van Kortrijk. “De politieman, een collega van mij, stuurde daarop heel slim een silent message terug”, vertelt de papa. Een silent message is eigenlijk een gewoon messengerbericht zonder dat de ontvanger ziet dat hij een bericht krijgt.

“Maar het liet mijn collega wel toe om het IP-adres van de computer van waarop de noodkreet was verstuurd, vast te stellen. En de precieze gps-coördinaten te vinden. Een telefoontje naar de Australische politie volstond om de kerel op de aangegeven plek te klissen en mijn dochter te bevrijden”, zegt de vader. De dader verschijnt vandaag voor de rechter.

Gezien de afstand blijft de vader van het slachtoffer nog in het ongewisse omtrent de toestand van zijn dochter. “Ik heb haar nog niet aan de lijn gehad en weet niet wanneer ze naar huis mag. Ik vermoed dat ze momenteel in een ziekenhuis verblijft.” De politie in Murray Bridge benadrukte dat de vrouw veilig en gezond is.