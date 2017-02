Een pop-upbar op het dak van de Arenahal?

Deurne - Het district Deurne lanceerde vorig jaar de buurtbudgetten, een van de nieuwe accenten in het bestuursakkoord, dat begin 2016 opgesteld werd toen Groen in de coalitie stapte. Deurnenaars konden zelf ideeën insturen om iets in hun buurt op poten te zetten. Het district maakt daar jaarlijks 30.000 euro voor vrij.

De Arenawijk en Kronenburg werden al bevraagd. Zo wordt er in de Arenawijk geopperd om een pop-up - Barena - te openen op het dak van de Arenahal. Een garageverkoop en een pluktuin vervolledigen de top drie. “We zijn nu aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn”, zegt Karen Maes (Groen), schepen van Inspraak en Participatie. “Voor de bar op de Arenahal moeten we bekijken of het dak wel stabiel genoeg is bijvoorbeeld. In de wijk Kronenburg kwamen ook enkele interessante voorstellen naar voor. Zo willen we de Tweemontstraat vergroenen, een sensibiliseringscampagne rond sluikstort lanceren én een project opstarten om de verschillende nationaliteiten in de wijk met elkaar in contact te brengen.”