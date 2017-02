Café Salle Jeanne en meubelzaak Pluym blijven bestaan

Deurne - Café Salle Jeanne Simons op de Turnhoutsebaan in Deurne blijft bestaan. Initiatiefneemster Joke Termonia, die op 31 maart een punt zet achter het aanpalende Meubelen Pluym, wil in september de nieuwe werking opstarten.

In oktober vorig jaar besliste zaakvoerster Joke Termonia om een punt te zetten achter Meubelen Pluym op de Turnhoutsebaan. Een moeilijke beslissing voor Joke, die al 22 jaar in de zaak staat. Meubelen Pluym is al sinds de jaren 60, drie generaties lang, een begrip in het district, maar economische problemen en onlineshopping deden al veel traditiezaken de das om. Ook Meubelen Pluym, dat op 31 maart officieel de deuren sluit.

Ook de toekomst van het aangrenzende Café Salle Jeanne Simons kwam zo op de helling te staan. Joke Termonia opende het café en achterliggende concertzaaltje in 2007 en het groeide al snel uit tot een ontmoetingsplaats voor de buurt, met tal van muzikale en andere voorstellingen. Maar, zo klonk het in oktober: “De zaak vormt één geheel voor mij. Het heeft weinig zin om het een voort te zetten en het ander te sluiten.”

Joke Termonia in meubelzaak Pluym Foto: Dirk Kerstens

Nu is er toch een oplossing. “We geven Salle Jeanne Simons niet op en starten vanaf september met een nieuwe werking”, zegt Joke trots. “We zijn nog volop bezig met contacten te leggen met buurtverenigingen en het cultuurcentrum en willen ook graag samenwerken met het district Deurne om activiteiten te organiseren. Dat gaat van workshops en muziek tot het openhouden van een buurtcafé. Het café is nu enkel open bij speciale gelegenheden, maar het is de bedoeling om elke woensdag, donderdag en vrijdag het café open te houden. De activiteiten van Salle Jeanne Simons worden dus uitgebreid.”

De meubelzaak zelf is ondertussen ook verkocht. Meubelontwerper Ben Storms brengt er binnenkort zijn studio in onder.