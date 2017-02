Adil El Arbi en Bilall Fallah maken serie in Amerika

De Belgische regisseurs Adil El Arbi (28) en Bilall Fallah (31) zijn teruggekeerd naar de Verenigde Staten om de pilootaflevering van Scalped op te nemen. Dat wordt een nieuwe Amerikaanse dramaserie, gebaseerd op de gelijknamige stripalbums. Die worden vergelen met de dramaserie The Sopranos, “maar dan met indianen”.

“Scalped is een van de coolste comics die we ooit gelezen hebben”, vertellen El Arbi en Fallah. Wat ze zo uniek vinden, is dat het gaat over indianen, de oorspronkelijke bewoners van Amerika. “Maar dan vertaald naar de hedendaagse tijd, wat zo goed als nooit belicht is geweest in Amerikaanse cinema en televisie. Niet alleen het volk, maar ook de cultuur heeft ons altijd heel hard geboeid. We zijn dan ook vereerd om de eerste serie te mogen maken met een hoofdzakelijk native American cast.”

Het moderne misdaadverhaal speelt zich af in een indianenreservaat. Het gaat dieper in op de macht, loyaliteit en spiritualiteit in de gemeenschap die wordt geleid door een misdaadbaron. Die rekent af met een man die na jarenlang buiten het reservaat terugkeert naar huis.

Met hun nieuwe regieopdracht zetten El Arbi en Fallah hun Amerikaanse parcours voort. Ze draaien binnenkort de film Beverly Hills Cop 4 met Eddie Murphy in de hoofdrol. En een tijdje geleden werkten ze de pilootaflevering van de tv-serie Snowfall af. Nog dit voorjaar keren de twee terug naar België om hun nieuwe Belgische langspeelfilm Patser te ­draaien.