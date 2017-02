Vandaag uitspraak in zaak tegen ronselnetwerk Way Of Life

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de leden van Way of Life, een extremistische groepering die ervan wordt beticht jonge moslims te hebben gerekruteerd voor de gewapende strijd in Syrië.

Way of Life wordt gezien als de officieuze opvolger van Sharia4Belgium, de terroristische groep rond Fouad Belkacem, alias Abu Imran. Een van de hoofdverdachten in de zaak tegen Way of Life is Borgerhoutenaar Anouar Chaib, de jongere broer van huidig IS-kopstuk Hicham Chaib en tevens de voormalige bodyguard van Fouad Belkacem.

Ook Khalid M., een gewezen voetballer van City Pirates, staat op de lijst. De rechtbank doet vandaag overigens ook uitspraak in het dossier tegen Hakim Elloussaki, een voormalig lid van Sharia4Belgium. Hij wordt vervolgd voor een terroristische moord die hij in Syrië zou hebben gepleegd.