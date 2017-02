Gevraagd: grote kuis bij intercommunales

Na het schandaal rond het Waalse Publifin barstte afgelopen weekend ook de bom bij het Vlaamse Publipart. Op alle fronten weerklinkt nu de roep om in te grijpen, bij zowel de intercommunales als ‘onderliggende structuren’.

Het dossier-Publipart vloog afgelopen weekend in het gezicht van de Vlaamse politieke wereld. Die semipublieke holding bleek niet alleen te beleggen in dubieuze bedrijven, maar betaalde haar zeventien bestuurders, onder wie tal van bekende politici, jaarlijks 19.000 euro per persoon, ver boven de gangbare normen.

Het schandaal kostte reeds de kop van de Gentse schepen Tom Balthazar (sp.a), de gedoodverfde opvolger van burgemeester Termont. Maar de zaak galmt ook verder: zowat elke partij roept luidop om meer transparantie en strengere regels.

Vlaams N-VA-minister Liesbeth Homans wil constructies zoals Publipart in kaart laten brengen en bekijken hoe de overheid daar toezicht op kan hebben. Maar: “enkel als Brussel en Wallonië ook meedoen”.

Antwerps schepen en partijgenoot Koen Kennis, de Vlaamse mandatenkampioen met veertig bestuurszitjes, beaamt: “Er zijn gewoon te veel intercommunales en mandaten.”

Schandalen zoals in Gent verwacht Kennis in Antwerpen niet. “Bij ons gebeuren geen gekke dingen, zoals in Wallonië of Gent, waar overheidsinstellingen activiteiten ontwikkelingen die weinig met lokaal bestuur te maken hebben. Bij ons zijn er geen intercommunales die kranten opkopen of beleggen op de beurs.”