Het alarm is afgegaan om een grondig onderzoek in te stellen naar de jungle van de Vlaamse intercommunales

Gent - We hadden nog zo gehoopt dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) gelijk zou krijgen toen ze zaterdag in uw krant haar uitspraak van enkele weken geleden herhaalde: een schandaal zoals dat van de Luikse intercommunale Publifin is in Vlaanderen niet mogelijk, omdat dat door een Vlaams decreet van 2001 bij ons allemaal veel beter geregeld is.

En nu is er dus de Publipart-affaire, die vooral een smet werpt op het blazoen van het Gentse stadsbestuur. Publipart is weliswaar geen echte intercommunale, maar een semipublieke holding, wat al even schimmig klinkt. Ook hier gaat het om hoge vergoedingen voor onduidelijke prestaties, zeer dubieuze beleggingen in onder meer een bedrijf dat chemische wapens produceert en vooral: een onthutsend gebrek aan transparantie in het gebruik van publieke middelen.

Is dit de enige uitwas in Vlaanderen? Laten we daar maar niet zo zeker van zijn. In elk geval is hiermee het alarm afgegaan om een grondig onderzoek in te stellen naar de jungle van de Vlaamse intercommunales en vooral ook die van hun dochterbedrijven, waarvoor de strenge decretale regels blijkbaar niet gelden.

In Gent is de eerste kop dit weekend al gerold. Sp.a-schepen Tom Balthazar, de gedoodverfde opvolger van burgemeester Daniël Termont, heeft ontslag genomen. Voor de kring rond Termont betekent dit de tweede opdonder in korte tijd, na het Optima-schandaal. Ineens lijkt de voortzetting van het huidige Gentse stadsbestuur (sp.a, Groen en Open Vld) na de verkiezingen van 2018 op losse schroeven te staan. Want de oppositie onder leiding van Siegfried Bracke (N-VA) was er dit weekend als de kippen bij om de ‘graaicultuur’ van het stadsbestuur maximaal uit te buiten. En coalitiepartner Groen wil deze affaire evenmin zomaar laten passeren.

Ook voor sp.a-voorzitter John Crombez is dit een nieuwe opdoffer. Nadat zijn partij in 2012 Antwerpen al had moeten prijsgeven en in Hasselt Hilde Claes de sjerp moest doorgeven aan CD&V, is nu ook het grootste resterende bastion Gent aan het wankelen. Volgend jaar stopt Louis Tobback ermee in Leuven. Het is ook niet zeker of Renaat Landuyt standhoudt in Brugge. De macht van de socialisten in de grotere steden brokkelt zienderogen af.

Crombez had gisteren wel de juiste reactie. Hij zocht geen excuses, maar pleitte voor een zo groot mogelijke transparantie. Vergoedingen moeten helder zijn voor iedereen, het aantal mandaten en vergoedingen moet verder worden afgebouwd, cumuls moeten nog strenger worden gereglementeerd en onverdiende uitbetalingen moeten worden teruggegeven. Logisch, toch?