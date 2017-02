Kim Huybrechts met 1/4 finale beste Belg in Q6, Kist gooit vijfde 9-darter van het weekend

Ronny Huybrechts (PDC-47) bereikte zaterdag na een ninedarter nog de finale van het vijfde kwalificatietoernooi voor het UK Open, maar zondag verging het hem heel wat minder goed in Wigan. In het zesde en laatste kwalificatietoernooi ging de 51-jarige Antwerpenaar er al in de eerste ronde uit met een 6-5 nederlaag tegen Paul Rowley (PDC-106).

Zijn jongere broer Kim Huybrechts (PDC-14) was zondag de beste Belg. Hij werd pas in de kwartfinales met 6-3 gestuit door James Wade (PDC-5). Voor Mike De Decker (PDC-72) eindigde het in de tweede ronde met een 6-5 nederlaag tegen de Ier Mick McGowan (PDC-62). Dimitri Van den Bergh (PDC-51) moest in de eerste ronde met 6-5 de duimen leggen voor Shaun Griffiths (PDC/84). De broers Huybrechts plaatsten zich allebei vlot voor het UK Open, waarin 96 profspelers en 32 amateurs van 3 tot 5 maart in Minehead aantreden. Kim Huybrechts eindigde op de zeventiende plaats in de kwalificaties, Ronny Huybrechts op de negentiende. Dedecker en Van den Bergh slaagden er niet in zich bij de top 96 te scharen.

Wade stoomde na zijn zege tegen Huybrechts door naar de finale, maar moest daarin met 6-3 het onderspit delven voor Peter Wright (PDC-3). Die kleurrijke Schot won liefst drie van de zes kwalificatietoernooien.

De Nederlander Christian Kist (PDC-38) zorgde voor de prestatie van de dag door een ninedarter te gooien in zijn achtste finale tegen Adrian Lewis (PDC-4), een wedstrijd die hij desondanks met 6-1 verloor. Niet minder dan vijf ninedarters werden er dit weekend gegooid in Wigan. De Nederlander Michael van Gerwen (PDC-1) gaf vrijdag het voorbeeld met twee ninedarters in één wedstrijd. Zaterdag voerden Ronny Huybrechts en Darren Webster (PDC-32) het kunststukje op. Met ook nog een ninedarter van Ted Evetts (PDC-77), vorige week zondag in Qualifier 3, waren er liefst zes in de kwalificaties voor het UK.