Victor Estrella Burgos blijft enige naam op erelijst ATP Quito

De 36-jarige Dominicaan Victor Estrella Burgos (ATP-156) heeft voor het derde jaar op rij het met 482.060 dollar gedoteerde ATP-toernooi in het Ecuadoraanse Quito gewonnen. In de finale versloeg hij het Italiaanse derde reekshoofd Paolo Lorenzi (ATP-46) in 2 uur en 33 minuten met 6-7 (2/7), 7-5 en 7-6 (8/6).