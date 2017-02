Antwerpenaars halen duizend boompjes op bij jarig Ringland

Antwerpen 2018 - In Antwerpen heeft Ringland zondag zijn derde verjaardag gevierd met het uitdelen van een duizendtal inheemse boompjes. Het burgerplatform van onder meer ingenieurs en stedenbouwkundigen ijvert al drie jaar lang voor de overkapping van de Antwerpse ring en zit dezer dagen rond de tafel met onder meer vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid om tot een breed gedragen compromis te komen rond het dossier van de Oosterweelverbinding.

Het uitdelen van boompjes was voor Ringland een symbolische aanzet tot een eerste “Ringlandbos”. Als er ooit een overkapping van de Antwerpse ring wordt gerealiseerd, moet daarop volgens de actiegroep immers vooral plaats worden gemaakt voor groen.

“We hebben zoals verhoopt zowat duizend boompjes weggegeven aan geïnteresseerde Antwerpenaars”, zegt Veerle Janssens van Ringland. “Onze voorraad is echter niet uitgeput, aangezien we op het laatste moment nog wat extra exemplaren cadeau hebben gekregen van Natuurpunt. Maar daar vinden we ook nog wel een plaats voor.”

Peter Vermeulen van Ringland Foto: Kioni Papadopoulos

Ringland koos zondag dus voor een symbolische actie en niet voor een uitbundig verjaardagsfeest. Voor grote feestelijkheden is het allicht wachten tot een eventueel akkoord tussen alle betrokken partijen in het Antwerpse mobiliteitsdossier. In afwachting van een oordeel van de Raad van State over het milieu-effectenrapport (MER) en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) van de Oosterweelverbinding, proberen actiegroepen, overheden en overkappingsintendant Alexander D’Hooghe al maanden tot een consensus te komen.

“We hopen binnenkort opnieuw in zaal De Roma onze leden te kunnen informeren over de stand van zaken”, zegt Janssens. Of er later ook een nieuw Ringlandfestival komt, is nog niet duidelijk.

Foto: Kioni Papadopoulos

Foto: Kioni Papadopoulos