Tweehonderd kinderen kleuren Mechels Kindercarnaval

Mechelen - Gilde De Knullen pakte zondagnamiddag uit met een geanimeerd kindercarnavalbal in de feestzaal van Campus Caputsteen, die door de school in een carnavalesk kleedje was versierd.

Zo’n 200 kinderen kinderen kwamen verkleed naar het feestje en genoten van spel, dans en muziek met clown Michael met ‘De Toeternitoe Show’ en optredens van de dansmariekes.

Apotheose was de aanstelling van het nieuwe Jeugdprinsenpaar van Mechelen 2017, Milan Debrabandere uit Hombeek en Kiara Aerts uit Mechelen.

Ook jeugdkeizerin Allyssa Schenoff werd in de hulde betrokken. Het is nu uitkijken naar de carnavalstoet in de stad op zondag 19 maart.