Asterix zet veertiende Beker van België in prijzenkast na zege tegen VDK Gent

Asterix Avo Beveren heeft zondag in het Sportpaleis van Antwerpen de Beker van België vrouwenvolleybal gewonnen. De club die dit seizoen ontstond uit een samengaan van Asterix Kieldrecht en AVO Melsele, nam met 3-1 de maat van VDK Gent. De setstanden waren 26-24, 25-15, 22-25 en 25-18.

Het was de zeventiende keer op rij dat Asterix de bekerfinale speelde. De meisjes van Gert Vande Broek, ook coach van de Yellow Tigers, bezorgden hun club een veertiende beker en een vierde op rij. Ook in 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015 en 2016 kwam Asterix op de erelijst. Gent heeft de trofee één keer in de prijzenkast. Het versloeg Kieldrecht in de finale in 2009.