Rudy Coddens volgt Tom Balthazar op als lijsttrekker Gentse SP.A

Rudy Coddens wordt de nieuwe kandidaat-burgemeester voor SP.A in Gent. Dat is bevestigd aan onze redactie. Hij neemt de fakkel over van Tom Balthazar, die zaterdagavond ontslag nam als lijsttrekker nadat het ‘PubliPart-schandaal’ uitbrak. Sven Taeldeman volgt Tom Balthazar dan weer op als schepen.

SP.A-schepen Tom Balthazar gooide de handdoek in de ring, na een dag commotie over zijn zitje in de holding PubliPart. Torenhoge vergoedingen en investeringen in twijfelachtige bedrijven waren de Gentse kandidaat-burgemeester fataal geworden.

Advertentie

Zondag gingen al verschillende opvolgers over de tongen. Zo werden onder meer SP.A-voorzitter John Crombez en kopstuk Freya Van den Bossche genoemd. Beiden gaven echter al snel te kennen dat ze vriendelijk bedankten voor het lijsttrekkerschap op de kartellijst SP.A-Groen.

Inmiddels is nog niet zeker of het kartel nog doorgaat, dan wel of Coddens straks alleen een SP.A-lijst trekt. De kopstukken van SP.A en Groen in Gent kwamen zondagmiddag samen om een en ander uit te klaren. Daarna besliste Groen dat het de keuze zal laten aan haar leden of het kartel in Gent blijft bestaan.

OCMW

Rudy Coddens (56) is momenteel voorzitter van OCMW Gent en schepen van seniorenbeleid, werk en armoedebestrijding. Hij kan bogen op jarenlange ervaring in de gemeentepolitiek in Gent. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gaven nog 4.155 Gentenaars een voorkeurstem aan Coddens. Hij is ook actief op sportief en cultureel vlak, luidt het op zijn website. Zo was hij jarenlang voetbalscheidsrechter, is hij bestuurder bij de Vrije Zwemmers Drongen en de vzw van het Centrum voor Jonge Kunst in Mariakerke. Dinsdag viert hij zijn 57ste verjaardag.