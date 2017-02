Woning brandt grotendeels uit

Borgerhout - Een woning in de Gillis van Biervlietstraat, pal aan het Jan Borluutplein, is zondagavond grotendeels uitgebrand. Er vielen geen gewonden.

Toen de brandweer toekwam stond de woning al in lichterlaaie. Zowel de eerste als de tweede verdieping hebben grote schade geleden. De brand is vermoedelijk ontstaan in de trappenhal, maar de oorzaak is voorlopig onbekend.

De brandweer had moeite om het vuur te bestrijden en diende met kettingzagen het dak open te zagen om bij het vuur te kunnen.

De bewoners waren op het ogenblik van de brand niet aanwezig en er vielen dan ook geen gewonden.