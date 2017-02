Breuk van kartel sp.a-Groen in Gent komt dichterbij door affaire rond grote vergoedingen

In Gent maakten de kopstukken van sp.a en Groen zondagnamiddag een reeks afspraken rond het bespoedigen van een uitstap uit Publilec (en dochters), vergoedingen van mandatarissen en ethisch beleggen. Groen trekt daarmee naar haar leden. “Eerst moet de partij mee zijn als we met het kartel willen verder gaan en samen een nieuwe start maken”, zegt schepen Elke Decruynaere (Groen).

De kartelpartners spraken af om de uitvoering van de uittreding uit Publilec en de bijhorende dochtervennootschappen (Publipart en EDF-Luminus) te “bespoedigen”, weliswaar met garantie op een correcte uitbetaling van de aandelen op basis waarvan dan de nodige investeringen in de dienstverlening in Gent kunnen gebeuren. “De mandaten zullen voortaan opgenomen worden zonder de bijhorende voorziene vergoeding”, klinkt het in een mededelign

De twee partijen zeggen voorts “zo snel mogelijk in volle transparantie alle mandaten (publieke en private) en de bijkomende vergoedingen die hun Gentse gemeente- en OCMW-raadsleden en andere vertegenwoordigers bekleden, publiek te maken”. Ze nodigen daarbij de andere partijen in de gemeenteraad uit om hetzelfde te doen.

Verder krijgen de eigen mandatarissen en vertegenwoordigers nogmaals de opdracht om op elke raad van bestuur van intercommunales of andere instellingen te agenderen om alleen nog te beleggen op basis van een ethisch charter dat geïnspireerd is op het ethische beleggingsbeleid uitgewerkt op het niveau van de stad Gent en het OCMW Gent.

Tot slot zullen de vergoedingen van burgemeester en schepenen, inclusief de bijkomende mandaten, niet meer bedragen dan 130 pct van de basiswedde van respectievelijk de burgemeester of schepenen.

De Gentse schepen Elke Decruynaere (Groen) spreekt na afloop over een open gesprek. “Dit zijn constructieve voorstellen waarmee we naar onze partij kunnen trekken”, klinkt het. “Eerst moet de partij mee zijn als we met het kartel willen verder gaan en samen een nieuwe start maken.”

Ook lokaal sp.a-voorzitter Karin Temmerman spreekt over een constructief gesprek met onze kartelpartner. “We nodigen trouwens àlle partijen uit om onze voorstellen voor een transparante eerlijke politiek te volgen”, klinkt het.