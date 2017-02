Bronzen Lindsey Vonn is oudste medaillewinnares ooit op WK alpineskiën

De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn pakte zondag brons in de afdaling op het WK in het Zwitserse Sankt Moritz. Daarmee werd de 32-jarige Vonn de oudste medaillewinnares ooit op een WK.

“Ik ben er trots op de oudste medaillewinnares ooit op een WK te zijn”, stak Vonn van wal. “Met alle blessures die ik de voorbije jaren gekend heb, is het ongelooflijk om te kunnen terugkeren op het hoogste niveau met een medaille.”

Vonn is in de Verenigde Staten een bron van inspiratie voor vele jonge skiesters. Ook haar collega’s respecteren het doorzettingsvermogen van de Amerikaanse. “Dat doet me deugd”, aldus Vonn. “Veel topskiesters zijn nog heel jong en het zullen zij zijn die mij zullen opvolgen als ik afscheid neem van de sport.”

Het volgende doel van de Amerikaanse is het record van de Zweedse Ingemar Stenmark breken. Zij behaalde in haar carrière 86 Wereldbekerzeges. Vonn zit momenteel aan 77.