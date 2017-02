Homans zet puntjes op de i: “Onze wetten staan boven de sharia”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil de criteria voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen - zoals moskeeën - nog verstrengen. Dat zei ze zondag in VTM NIEUWS. Homans zou voor elke erkenning een duidelijk financieel plan willen. Ze wil ook dat elke geloofsgemeenschap duidelijk maakt dat de Belgische wetten “boven de sharia” staan.

Minister Homans is bevoegd voor de erkenning van moskeeën. Ze stuurde 43 dossiers door naar federaal minister van Justitie Koen Geens met het oog op een advies. Die stuurde voor twintig moskeeën een positief advies door. Maar dat is maar één A4-tje, zegt minister Homans. Zij wil geen enkele moskee goedkeuren zonder dat ze per moskee een uitgebreid rapport van de Staatsveiligheid op haar bureau heeft. “Ik wil geen compromissen sluiten over veiligheid in het huidige klimaat”, zei ze zondag.

De minister wil de al strenge criteria nog verstrengen en denkt aan twee concrete maatregelen. “Elke eredienst zou een duidelijk financieel plan moeten voorleggen”, met een herkomst van de middelen en met uitleg over waarvoor het geld wordt gebruikt, zegt Homans. Erediensten moeten nu ook enkel een document ondertekenen waarin ze verklaren het eens te zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). “Ik zal dat verstrengen”, zei Homans. “Onze wetten staan boven de sharia, dat moet heel duidelijk zijn.”