Reinardt Janse Van Rensburg (Dimension Data) is de nieuwe Zuid-Afrikaanse wielerkampioen op de weg. Hij haalde het zondag in Wellington na 179,5 km in een sprint voor zijn medevluchter Stefan De Bod (Dimension Data for Qhubeka). Willie Smit vervolledigde het podium op 1:24.

De 28-jarige Van Rensburg was donderdag al derde geworden in de tijdrit. Het is zijn eerste titel op de weg. Hij volgt op de erelijst Jaco Venter op.