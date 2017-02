Politie houdt drugsrazzia in populair danscafé

Bornem - De politie is zaterdagnacht binnengevallen in het Bornemse danscafé La Difference. Op de dansvloer werden kleine hoeveelheden drugs aangetroffen die door de aanwezigen waren weggegooid.

Een twintigtal politiemensen viel zaterdagnacht binnen in La Difference, op het Kardinaal Cardijnplein. In het café waren op dat ogenblik nog ongeveer 35 klanten aanwezig. Zij moesten in groepjes van vijf voorbij de aanwezige drugshonden passeren. Bij een positieve reactie van de hond werd de persoon in kwestie gefouilleerd en werd er een urinetest afgenomen. “Van een achttal personen werd zo’n grondige controle uitgevoerd”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket, afdeling Mechelen.

“Op de vloer van het danscafé werden gebruikershoeveelheden drugs aangetroffen. Zo werden vier gebruikershoeveelheden cocaïne, een hoeveelheid speed en vier zakjes met marihuana aangetroffen.”

De speurders namen met speciale doekjes ook stalen in de toiletten. “En daaruit bleek dat er in het herentoilet ook restanten van cocaïne werden aangetroffen.”

Ook de privévertrekken van de eigenaar, boven het danscafé, werden door de politie doorzocht. “Maar daar werd niets van verdovende middelen aangetroffen”, bevestigt Claessens.

De uitbater wou zondag niet reageren op de inval van de politie en verwees door naar zijn advocaat. “Ik ga maandag uitzoeken wat er aan hand is en wat de aanleiding van de inval in het danscafé was”, zegt advocaat Pol Vandemeulebroucke. “Ik kan bevestigen dat er in de woning van mijn cliënt geen drugs zijn aangetroffen. Over de vondst in het café zelf ben ik nog niet op de hoogte. Ik weet wel dat de zaakvoerder er alles aan doet om drugs uit zijn café te weren. Ik wens ook te benadrukken dat de zaak na de inval niet werd gesloten of verzegeld. De zaak is gewoon terug opengegaan.”