Ruth Becquart speelt naïeve prostituee in ‘Chaussée d’Amour’: “Die scènes achter het raam in het bordeel waren akelig”

In Chaussée d’Amour – de donkere reeks over een Limburgs bordeel die sinds deze week op Vier loopt – speelt de Antwerpse actrice Ruth Becquart (40) de rol van Sandy, het hardst werkende meisje van plezier. “Al dat bloot in de reeks, daar had ik geen problemen mee. Naakt is geen synoniem voor vulgair”, zegt ze. “Ik heb me als een gek gesmeten in de reeks.”