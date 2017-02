Ryan Day gaat voor eerste rankingtitel op World Grand Prix snooker

Ryan Day (WS-24) heeft zich zaterdag in het Engelse Preston voor de finale van de World grand Prix snooker geplaatst. Dat ging ten koste van de Hongkonger Marco Fu (WS-8). De 36-jarige Welshman won met 6-4.

Fu scoorde met breaks van 125, 84, 123, 62 en 51 veel beter dan Day (72 en 58), maar die haalde de tactische spelletjes naar zich toe. In het achtste frame had Day na de 62 break van Fu liefst vier snookers nodig, maar haalde hij toch nog het spelletje naar zich toe. “Ik stond op het punt het frame op te geven, maar besloot het nog één keer te proberen, de ballen lagen er tenslotte gunstig voor”, verklaarde Day.

Day wordt wel eens de beste speler die nooit een rankingtoernooi won genoemd en wil die weinig benijdenswaardige titel zondag doorgeven. Drie keer eerder kwam “Dynamite Day” dicht bij die eerste titel. In 2007 was hij runner-up in de Malta Cup en het Shanghai Masters, in 2008 in de Grand Prix.

In de finale staat Day tegenover de 37-jarige Engelsman Barry Hawkins (WS-12). Die plaatste zich vrijdag met een vlotte 6-1 zege tegen de Chinees Liang Wenbo (WS-14). Hawkins kan een derde full ranking op zijn palmares brengen. In 2012 won hij het Australian Open, in 2014 het Players Championship. Dat laatste toernooi vond net als de World Grand Prix in de Guild Hall van Preston plaats. Dit seizoen stond Hawkins ook al in de finale van het Northern Ireland Open. Daarin moest hij in november nipt met 9-8 de duimen leggen voor Mark King (WS-21).

Hawkins en Day gaven elkaar 22 keer eerder partij. “The Hawk” leidt in de onderlinge confrontaties met 12-10 en won ook het jongste duel, eind vorige maand in de Champions League (3-2).

De finale wordt zondag naar een best of 19 gespeeld. De winnaar krijgt 100.000 pond (117.500 euro) overhandigd. Met ook nog 50.000 pond voor de verliezer is Day sowieso al verzekerd van de vetste cheque in zijn achttienjarige profloopbaan.