Supporter Barcelona zwaargewond bij rellen

Een supporter van FC Barcelona heeft zaterdag zwaar hoofdletsel opgelopen bij rellen voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Alavés. De man is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn situatie zou stabiel zijn.

De Spaanse krant Marca publiceerde beelden van de knokpartij op de website. Daarop is te zien hoe zo’n vijftig mensen bij een café in het centrum van Vitoria-Gasteiz een stuk of twintig aanhangers van Barcelona aanvallen. Ze gebruiken daarbij metalen staven en gooien met stoelen en tafels. Volgens de krant is het nog niet duidelijk of de aanvallers voetbalfans waren of niet.

Beide clubs veroordeelden de rellen in een verklaring. Zowel Alavés als Barcelona hoopt dat de daders zo snel mogelijk worden opgepakt. De Catalaanse club won de wedstrijd tegen Alavés met 6-0. Beide ploegen treffen elkaar aan het einde van het seizoen in de finale van het Spaanse bekertoernooi.